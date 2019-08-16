Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбой произошел в работе «Ростелекома» 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком" наблюдаются крупных городах России в пятницу. Это следует из данных сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что 91% пользователей не могут подключиться к интернету, у 5% наблюдается сбой в работе всех сервисов, еще 2% жалуются на проблемы с работой ТВ.
"Ростелеком" — российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Gmail Российские ученые планируют изучить Солнце при помощи эксперимента "Кортес" на МКС
Наука и техника , Интернет , Ростелеком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пираты захватили трех россиян6
Жертвой масла стал второй россиянин1
Россию обвинили в терроре украинских рыбаков83
В Гренландии ответили на планы Трампа купить остров1
Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птицы25
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение