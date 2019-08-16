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Химики создали новую форму углерода в виде кольца 

Naukatv.ru 2 часа назад
Фото: IBM Research
Учёные синтезировали молекулу циклокарбона, структура которой представляет собой кольцо из 18 атомов углерода.
Углерод известен тем, что способен принимать самые разные формы. Когда его атомы связываются с четырьмя соседями, он становится алмазом. Три химические связи превращают его в графен. Швейцарские и британские химики начали с треугольной петли, состоящей из 18 атомов углерода с двумя группами монооксида углерода в каждом углу. Затем наконечник атомно-силового микроскопа убрал группы монооксида, оставив только 18-углеродное кольцо. Новая молекула теперь известна как циклокарбон и является самым маленьким устойчивым кольцом углерода из всех существующих.
По словам исследователей, углеродное кольцо также обладает высокой реакционной способностью, что позволяет соединять его с другими углеродными и кислородными кольцами. Это уже помогло синтезировать ещё одно новое соединение и открыло возможности для создания множества новых кольцеобразных структур, которые однажды могут быть использованы в электронике и других наноустройствах.
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Наука и техника , Технологии
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