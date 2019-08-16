Чёрная дыра впервые поглотила нейтронную звезду

Телескопы LIGO и Virgo заметили первую чёрную дыру, которая поглотила нейтронную звезду целиком.

Новые сигналы из космоса помогли астрономам распознать, что нейтронная звезда закончила свою жизнь в чёрной дыре. Если гипотеза подтвердится, это будет первый случай фиксации гравитационных волн подобного типа космического катаклизма. Исследователи из обсерваторий гравитационных волн LIGO и Virgo сообщили о событии, которое было обнаружено 14 августа, в общедоступной базе данных, используемой астрономами. Данные всё ещё анализируются, чтобы проверить источник гравитационных волн. LIGO и Virgo ранее улавливали гравитационные волны от пар сливающихся чёрных дыр и от сталкивающихся нейтронных звёзд. В апреле учёные заметили предварительные намеки на сближение между чёрной дырой и нейтронной звездой, но сигнал был слишком слабым.

Новое открытие позволило найти более веские доказательства столкновения и поглощения. Исследователи подсчитали, что столкновение между двумя объектами произошло на расстоянии около 900 миллионов световых лет от Земли. Теперь астрономы вглядываются в эту область с помощью всех телескопов, надеясь обнаружить любое излучение, которое могло испустить такое масштабное слияние. Дальнейшее изучение столкновения может помочь узнать больше о самых загадочных объектах во Вселенной.