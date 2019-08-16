Стала известна дата презентации iPhone 11

Вчера Apple выпустила седьмую бета-версию iOS 13 для разработчиков. Портал iHelp обнаружил в ней дату презентации следующего iPhone — на нее указывает динамическая иконка календаря. Согласно «пасхалке», презентация iPhone 11 состоится 10 сентября.

Предыдущие утечки поведали о характеристиках новинки. Смартфон получит габариты 143,9×71,4×7,9 мм при 5,8'' дисплее, разъем Lightning (перехода всех устройств Apple на USB Type-C не состоится), чипсет Apple A13, выполненный по 7-нм техпроцессу, более емкий аккумулятор в сравнении с предшественником и поддержку стилуса Apple Pencil.

Также iPhone 11 получит тройную камеру на тыльной стороне: она оформлена в виде выступающего блока с ассиметрично расположенными объективами, вспышкой и микрофоном. Именно этот элемент станет предметом споров на протяжении следующего года — наверняка среди фанатов Apple найдутся те, кому подобное решение понравится.