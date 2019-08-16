В Крымском районе археологи обнаружили древнее поселение времен Хазарского каганата

Раскопки ведутся в районе хутора Новотроицкого Южного сельского поселения. Находкам более одной тысячи лет, они относятся к 9 — 10 векам.

Уже найдены два захоронения — взрослого человека и ребенка, у которого на шее хорошо сохранилось украшение из бусин и бисера. Еще одна находка — кувшин. По словам археологов, это большая удача, керамика в целом виде сохраняется редко. Но специалисты смогли рассмотреть секрет прочности — глина с разными вкраплениями.

На раскопках работают 80 специалистов.

Все найденные предметы будут переданы в Крымский краеведческий музей, сообщили «КИ» в администрации Крымского района.