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В Крымском районе археологи обнаружили древнее поселение времен Хазарского каганата 

Краснодарские известия 1 час назад
Фото: krymsk-region.ru
Раскопки ведутся в районе хутора Новотроицкого Южного сельского поселения. Находкам более одной тысячи лет, они относятся к 9 — 10 векам.
Уже найдены два захоронения — взрослого человека и ребенка, у которого на шее хорошо сохранилось украшение из бусин и бисера. Еще одна находка — кувшин. По словам археологов, это большая удача, керамика в целом виде сохраняется редко. Но специалисты смогли рассмотреть секрет прочности — глина с разными вкраплениями.
На раскопках работают 80 специалистов.
Все найденные предметы будут переданы в Крымский краеведческий музей, сообщили «КИ» в администрации Крымского района.
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