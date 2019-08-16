Найден затерянный кусок древней Земли

Ученые Австралийского национального университета обнаружили признаки древнего резервуара магмы в недрах Земли, чей возраст сравним с возрастом Луны. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали изотопный состав гелия, который содержался в 23 образцах сверхглубоких алмазов, выброшенных на поверхность Земли сильными извержениями вулканов. Большая часть алмазов образуется на глубине 150-230 километров под земной корой, а затем переносится потоками магмы. В редких случаях на поверхность выносятся алмазы, образовавшиеся на глубине 230-800 километров.

Оказалось, что состав изотопов внутри алмазов был характерен для газов, существовавших еще до столкновения Луны и Земли. Известно, что после своего образования планета подвергалась ударам других космических тел, что полностью изменило ее структуру и состав. Однако исследователи подозревали, что в недрах мог находиться резервуар вещества, состав которого не изменился за последние четыре миллиарда лет.