В России изобрели новую рацию для космонавтов

Создан опытный образец спутникового радиомаяка, который войдет в состав носимого аварийного запаса космонавтов — с его помощью можно определить точные координаты места посадки, передать их по спутниковому каналу спасателям и связаться с ними по радиоканалу, рассказал РИА Новости начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения (входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию госкорпорации "Роскосмос" ) Геннадий Синягин.

"Разработка аванпроекта устройства началась в конце 2016 года. В июле 2019 года завершены предварительные испытания опытного образца. В октябре 2020 года должны быть завершены межведомственные испытания", — рассказал представитель компании.

Устройство войдет в состав носимого аварийного запаса экипажа перспективного космического корабля "Федерация". Как пояснил Синягин принцип работы устройства, при активации радиомаяк с помощью встроенного навигационного приемника, способного принимать сигналы российской системы ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo, определяет свои координаты, которые высвечиваются на жидкокристаллическом дисплее.

Канадой и Затем радиомаяк автоматически отправляет сигнал SOS с полученными координатами спасателям через международную космическую систему поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. В свое время система была создана СССР, США Францией для оказания помощи терпящим бедствие экипажам кораблей, самолетов, вертолетов и потерявшимся туристам. Сигнал может поступить спасателям уже через пять-семь минут с момента его отправки.

В случае отсутствия навигационного сигнала в месте посадки спутники КОСПАС-САРСАТ способны независимо определить местоположение радиомаяка, но с худшей точностью. Осуществлять координирование работ на месте посадки спасатели и космонавты могут посредством двухсторонней радиосвязи, также обеспечиваемой устройством, рассказал Синягин.

Радиомаяк выполнен в ударопрочном, влагозащищенном корпусе желтого цвета. Такая раскраска — требования к аппаратуре системы КОСПАС-САРСАТ для ее заметности. Учитывая, что полеты космических кораблей проходят в том числе над водной поверхностью, по требованиям к морской спасательной аппаратуре в устройство встроен мигающий фонарик. После погружения под воду устройство остается в рабочем состоянии в течение 30 минут.

Масса аппарата составляет 600 граммов, около половины из которых — масса батареи, энергии которой хватит на пять лет в выключенном режиме и 24 часа в режиме активной передачи сообщений в систему КОСПАС-САРСАТ. Такую длительность работы устройство обеспечивает при температуре до минус 40 градусов Цельсия. В менее экстремальных условиях расход энергии заметно меньше. По словам разработчиков, космический "телефон" разработан с максимальным использованием отечественных комплектующих.

В НИИ КП пояснили, что до сегодняшнего дня Россия была единственной страной, космонавты которой получали оборудование, обеспечивающее поиск и спасание с помощью системы КОСПАС-САРСАТ. Однако после аварийной посадки "Союза МС-10" в 2018 году аналогичные устройства для экипажей начали разрабатывать в других странах, в первую очередь, в США и Китае, рассказал Синягин.

Тревожная кнопка

Помимо громоздкого "телефона" для космонавтов, НИИ КП в инициативном порядке на его основе разработал миниатюрное 200-граммовое устройство. Оно предназначено для выхода предприятия на гражданские рынки в условиях сокращения гособоронзаказа. Потенциальными пользователями устройства могут стать представители силовых структур, экипажи судов, в том числе идущих по Северному морскому пути, гражданские потребители. Маячок после активации способен определять координаты места бедствия, используя спутниковые навигационные системы, передавать их вместе с сигналом бедствия через систему КОСПАС-САРСАТ и оповещать пользователя о доставке тревожного сообщения спасателям.

"С психологической точки зрения для находящегося в стрессовой ситуации человека важно, что отправленный им сигнал SOS принят спасателями", — рассказал Синягин.

По его словам, маячок способен работать в суровых условиях до минус 40 градусов Цельсия в течение более 50 часов. Создан предсерийный образец, который прошел испытания и получил международный сертификат КОСПАС-САРСАТ. В сентябре предприятие планирует произвести установочную партию устройства для демонстрации его возможностей потенциальным потребителям.

"Оснащение данными изделиями туристов-экстремалов, детей, пожилых людей, пассажиров речных судов и других групп, потенциально находящихся в зоне риска, позволит значительно повысить оперативность проведения операций поиска и спасания граждан России и, как следствие, снизить смертность в опасных ситуациях. Для полномерного функционирования данного сервиса помимо маяка уже существует вся инфраструктура, включая космическую группировку, наземные станции и центры обработки данных", — рассказал Синягин.

В то же время, в отличие от США, Франции, Австралии и других стран, активно использующих КОСПАС-САРСАТ, в России не существует закона, регламентирующего поиск и спасание частных лиц на территории РФ, имеющих персональные радиомаяки КОСПАС-САРСАТ.