Крылатая смерть: почему птицы «сбивают» самолеты

Ежегодно в мире происходит несколько тысяч столкновений самолетов с птицами, свидетельствует данные ICAO (международная организация гражданской авиации). И это — только те, что попадают в официальные сводки. Реальное количество гораздо больше. И оно растет, просто потому, что увеличивается объем воздушных перевозок.

Не отстает и Россия . Если в 2014 году в стране официально было зафиксировано всего 70 подобных эпизодов, то уже в 2018-м — около тысячи. Впрочем, не стоит сразу пугаться: эксперты связывают резкий скачок показателя с тем, что с 2015 года экипажам разрешили добровольно сообщать о любых встречах с пернатыми, независимо от тяжести их последствий. Последствия, кстати, в большинстве случаев не критичны. Происшествия, аналогичные инциденту с самолетом « Уральских авиалиний » — большая редкость, их можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Выход из строя одного двигателя в результате столкновения с птицей предусмотрен — все пилоты проходят тренажерную подготовку на попадание птицы в двигатель. И современный двухмоторный самолет может безопасно завершить полет на одном двигателе, независимо от того, в какой момент произошел отказ второго. Отказ двух двигателей — это событие редчайшее» — пояснил «Ридусу» главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.

Статистика по столкновению с птицами не так уж чудовищна, как кажется, замечает он, попадания молний в самолет происходят гораздо чаще, и тоже, как правило, ничем особо страшным не заканчиваются. Тем ни менее, проблема существует, и обходится весьма недешево — более миллиарда долларов в год теряют авиакомпании в результате подобных «встреч». Поэтому во всех аэропортах, по крайней мере, более или менее крупных, имеется орнитологическая служба, задача которой — отпугивать птиц от самолетов.

Как аэропорты борются с птицами

Каждая воздушная гавань имеет свои уникальные условия, и специалисты для начала должны их оценить. Главное — сделать так, чтобы пернатым было нечем поживиться вокруг аэропорта. То же кукурузное поле, которое так вовремя оказалось на пути лайнера «Уральских авиалиний», само по себе могло стать одним из источников проблемы — ведь это кормовая база для птиц.

Привлекают их и мусорные полигоны. Наличие несанкционированных открытых свалок в окрестностях Жуковского , по мнению многих экспертов, могло стать основной причиной скопления пернатых. А усугубляет ситуацию расположенное практически за забором аэропорта озеро. Часто такие водоемы накрываются специальными сетками для отпугивания водоплавающих птиц. Вносит свою лепту и близость Москвы-реки.

Деревья и кустарники — это тоже факторы риска. Они дают птицам не только еду, но и убежище или ночлег. Траву косят или засевают летное поле специальными, «невкусными» сортами. При этом она должна быть не слишком низкой, чтобы птицам было некомфортно садиться, но и не слишком высокой, чтобы в ней не заводились насекомые и грызуны. Практикуются и другие варианты: в аэропорту Солт-Лейк-Сити, например, более 28 гектаров земли были засыпаны асфальтной крошкой.

Но даже полное отсутствие источников пищи не гарантирует отсутствия птиц. Им нравится отдыхать на открытых ровных пространствах, в частности, во время миграции, поясняют орнитологи. Для отпугивания незваных гостей аэропорты применяют целый арсенал средств: ультразвук, биоакустические средства, имитирующие тревожные крики птиц или «голоса» хищников, пропановые пушки, издающие хлопок громкостью до 130дБ, пиротехнику, зеркальные шары (работают по тому же принципу, что пугало на огороде), лазерные приспособления, специальные «противопосадочные шипы» на объектах инфраструктуры и т. д. Аэропорт Амстердама, например, круглосуточно патрулирует беспилотник в образе хищной птицы.

Но еще лучше — использовать живых ловчих птиц. «Достаточно хищнику добыть хотя бы одну, допустим, чайку, как чайки на какое-то время это место оставляют — они понимают, что здесь опасно», — сказал Агентству городских новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин . Специально обученные соколы и ястребы, кстати, уже есть в штате «Домодедово» «Внуково» . В некоторых аэропортах США и Канады для «охоты» на птиц применяют собак и даже свиней.

Выбор средств зависит от орнитологической обстановки вокруг конкретной воздушной гавани, но, разумеется, наиболее эффективен комплексный подход и сочетание разных методов. При этом орнитологи постоянно отслеживают текущую ситуацию над летным полем, а также изучают поведение птиц, пути их миграции и т. д.

«Это нормальная штатная проблема, которая известна, и с которой работают. В зависимости от конкретных условий, от того, где расположен аэропорт, орнитологические службы разные. Теоретически, можно представить себе аэропорт, в котором нет орнитологической службы в силу отсутствия необходимости в ней. Но, как правило, они существуют», — говорит Синицкий. Почему птицы таранят самолеты

Наиболее опасны для самолетов стайные птицы — гуси, журавли, чайки, воробьи, скворцы, грачи. В отличие от ворон им не хватает ума держаться подальше от лайнеров. Особенно это касается молодняка, а сейчас как раз сезон его вывода, и в воздухе повышенное содержание птиц, отмечают орнитологи. Бестолковые пернатые быстро привыкают к техногенному шуму аэропорта и просто не успевают вовремя разминуться с воздушным судном, скорость которого в разы превышает их собственную.

Чаще всего птицы «влетают» в самолеты в летние месяцы, а также весной и осенью в период миграции.

Орнитологическая обстановка в Подмосковье, и особенно в Жуковском, очень сложная, отмечают эксперты, в том числе из-за проблемы с мусором, с которой никак не может справиться столица. Но стопроцентной защиты от птиц нет нигде в мире. Да и вообще проводить сравнения с этой точки зрения не совсем корректно, считает Синицкий. Может быть, есть страны, где вообще птицы не живут. Например, их гораздо меньше в пустыне.

«Но зато там есть песчаные бури. Вот как в России обстоит дело с песчаными бурями и насколько хорошо российские аэропорты от них защищены? А вы посмотрите на перевозчиков из ближневосточных стран. У них даже окна в самолетах немножко мутноватые, если приглядеться, потому что песок сечет по ним. У всех свои особенности», — рассуждает эксперт.

Безусловно, проблемы в российской авиации существуют, и это событие в очередной раз их высвечивает, добавляет он. И нормативная база отрасли требует обновления — не только в области орнитологии, но и всей гражданской авиации. Была проведена некоторая работа в этом направлении, но еще больше предстоит сделать, и на это нужно выделять большое количество средств, ресурсов и, главное, привлекать квалифицированных специалистов.

«Но это не совсем про то, что у нас с орнитологией такая уж беда. Если пытаться подстелить соломку на такие случаи и что-то еще предусмотреть, то давайте еще все каски носить постоянно — ведь метеориты же падают с неба. Вероятность сравнима. Если хочется достичь абсолютной безопасности — отмените полеты и переходите на гужевой транспорт», — иронизирует эксперт.

Собственно, одна из проблем, отсутствие в России официально установленного приемлемого (именно приемлемого — не нулевого) для общества уровня безопасности полетов. Такой уровень, согласно рекомендациям ICAO, в каждой стране должен быть выработан в рамках государственной программы обеспечения безопасности полетов. В России она была принята в 2008 году, но по факту до сих пор ничего с ней и не делали. В итоге каждое происшествие вызывает бурную реакцию и поиск виноватых, но через месяц-другой все успокаивается, а реальных значимых перемен так и не происходит.