Обнаружен новый вид космических катастроф

Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи обнаружили сверхновую SN 2016iet 14 ноября 2016 года. Они изучили ее с помощью различных телескопов, включая те, что находятся в обсерватории Джемини (Гавайи), проследив за изменением яркости в течение 800 дней после вспышки. Ученые выявили слабое свечение водорода, указывающее на то, что взорвавшаяся звезда находилась в относительно пустой области пространства, в 54 тысячах световых лет от центра родительской галактики.

SN 2016iet возникла в результате взрыва звезды, масса которой в 200 раз превышала массу Солнца. Обычно в результате коллапса такого объекта возникает нейтронная звезда или черная дыра. Однако SN 2016iet относится к редкому типу парно-нестабильных сверхновых, возникающих, когда гамма-излучение внутри звезды начинает порождать электрон-позитронные пары. Светило начинает коллапсировать, однако высвобождающаяся энергия оборачивает этот процесс вспять, и происходит взрыв, который разрушает даже ядро.

Длительность вспышки объясняется тем, что до вспышки сверхновой звезда ежегодно выбрасывала массу, превышающую массу трех Солнц. Когда взрыв произошел, остатки столкнулись с ранее выпущенным материалом, что и породило излучение. По словам ученых, необычные характеристики SN 2016iet позволяют подтвердить как модели, предсказывающие свойства парно-нестабильных сверхновых, так и существование сверхмассивных звезд.