Умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис

Американский биохимик Кэри Муллис, который получил Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешёвого метода анализа ДНК, умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает New York Times.

По словам супруги учёного Нэнси Косгроув Муллис, он умер 7 августа у себя дома в городе Ньюпорт-Бич в Калифорнии из-за осложнений пневмонии.

Муллис вместе с британским учёным Майком Смитом стали лауреатами Нобелевской премии по химии в 1993 году.