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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис 

RT на русском + ещё 3 56 минут назад
Американский биохимик Кэри Муллис, который получил Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешёвого метода анализа ДНК, умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает New York Times.
По словам супруги учёного Нэнси Косгроув Муллис, он умер 7 августа у себя дома в городе Ньюпорт-Бич в Калифорнии из-за осложнений пневмонии.
Муллис вместе с британским учёным Майком Смитом стали лауреатами Нобелевской премии по химии в 1993 году.
В марте скончался российский учёный-физик, нобелевский лауреат Жорес Алфёров.
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