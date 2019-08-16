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Индийцев выдавали за искусственный интеллект 

Популярная механика + ещё 3 41 минуту назад
Фото: Популярная механика
Стартап Engineer. ai позиционировал себя как разработчика искусственного интеллекта для создания мобильных приложений, однако теперь выяснилось, что этим занимался вовсе не алгоритм, а команда индийских программистов.
Идея индийской компании Engineer.ai заключалась в том, что при помощи фирменной технологии искусственного интеллекта любой пользователь мог создать собственное мобильное приложение в кратчайшие сроки: для этого нужно было лишь зайти на сайт компании и выбрать в меню шаблон приложения, концепция которого будет взята за образец. Далее специальный алгоритм напишет программный код и приложение будет готово.
Представители компании заявляли, что искусственный интеллект может за час написать приложение на 82%, однако потом уточнили, что алгоритм способен создать не более 60% программного кода. Но это всё равно произвело впечатление на инвесторов: Engineer.ai уже получила почти 30 миллионов долларов от японской компании Deepcore Inc. швейцарской Lakestar и сингапурской Jungle Ventures. Статистика говорит, что любая компания становится более привлекательной для инвесторов, когда заявляет, что использует искусственный интеллект.
Однако на самом деле Engineer.ai вместо хитроумных алгоритмов собственной разработки использует для написания программного кода индийских программистов: об этом заявили бывшие работники компании и другие источники американских журналистов. Впрочем, компания всё-таки работает над созданием алгоритма, но первые результаты появятся не ранее следующего года. Пока же все работы выполняются исключительно вручную.
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Наука и техника , Интернет
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