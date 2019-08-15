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В Греции расшифрована древняя надпись о богах 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Greece Ministry of Culture and Sports
Греческим ученым удалось расшифровать частично сохранившуюся надпись на древнем камне, обнаруженном два года назад на острове Эвбея, которая свидетельствует о связи богини Артемиды с древним городом Амаринтос.
Об открытии со ссылкой на Министерство культуры Греции сообщает The National Herald. Камень с частично сохранившимся текстом был найден в местечке Палеохория на территории археологического заповедника Амаринтос, примерно в двух километрах от одноименного городка.
Это древнегреческое поселение как раз и упоминается в тексте. Правда, ученым пока удалось расшифровать только одну фразу: "…Артемиды в Амаринте". Однако и этого хватило для важного открытия.
Ранее в Палеохории был обнаружен фундамент здания, предположительно, святилища. По мнению ученых, найденный текст доказывает, что храм был посвящен юной богине охоты и плодородия Артемиде. А в самом городе царил культ этой богини.
Более того, фрагментарная надпись, как считают ученые, указывает на тесную связь Амаринтоса со святилищем богини Артемиды, впервые упомянутым в табличках, найденных при раскопках в Микенах.
Территория современной деревни Амаринтос была густо заселена в доисторический и классический периоды вплоть до римских времен (3000 г. до н.э. — I в. н.э.) В византийский период там были построены две церкви, а само поселение перенесли в другое место.
Кстати, ученые установили, что обнаруженный камень, надпись на котором могла быть выбита около 2500 года до н.э., в римский период был использован повторно, в качестве обычного строительного блока при обустройстве фонтана.
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Наука и техника , Наука , Минкультуры , Греция
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