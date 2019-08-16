Владельцы электропечей объявили о начале восстания машин

Сразу несколько случаев самостоятельного включения «умных» электропечей June Oven заставили владельцев техники забить тревогу. Кроме того, все инциденты были зафиксированы по ночам.

С мая 2019 года пользователи электропечей как минимум три раза сталкивались с их самопроизвольным включением, сообщает The Verge. Первый раз печь начала работу в 2:30 ночи и на протяжении нескольких часов была активна, пока владелец не проснулся и не заметил, что его бытовая техника работает. У другого человека печь включилась в 1:30 ночи и работала на протяжении четырёх с половиной часов. Третий инцидент случился в 6:30 утра, когда владелицу June Oven разбудило уведомление на смартфоне — приложение для "умной" печи сообщило, что она прогрета и готова к работе. Во всех случаях печь прогревалась до примерно 220 градусов Цельсия.

Первый инцидент запечатлела домашняя камера видеонаблюдения, что позволило с точностью установить момент активации печи. Во втором случае о работе June Oven в ночи хозяин узнал, когда утром обнаружил внутри сожженный картофель, оставленный в печи после приготовления. В третьей ситуации помог смартфон.

Несмотря на то, что ни один из случаев самостоятельной активации печей не привёл к инцидентам, владельцы June Oven назвали ситуацию неприемлемой и окрестили её "восстанием машин". Сама компания считает, что во всём виноваты владельцы печей.

По заявлению June Oven, часть хозяев печей случайно активировала прогрев по таймеру через мобильное приложение и забывала об этом, а несколько подобных ситуаций возникали, когда печь активировал голосовой помощник Alexa от Amazon. Генеральный директор June Мэтт Ван Хорн отметил, что компания изучает все подобные ситуации и уже в сентябре выпустит обновление, позволяющее принудительно деактивировать функцию предварительного прогрева печи. В 2020 году June Oven обзаведутся возможностью распознавать наличие еды внутри — если отсек пуст, то включить печь будет невозможно.

Напомним, "умная" печь June Oven появилась в 2015 году. В ней применена камера и компьютерное зрение, которые определяют тип продуктов внутри и позволяют выбирать оптимальные программы прогрева и приготовления пищи. Всего June Oven объединяет в себе функции сразу семи кухонных предметов бытовой техники.