В России появился новый вид оленей

Похожий на кабаргу водяной олень (Hydropotes inermis) попал в поле зрения фотоловушки в южной части национального парка «Земля леопарда» (Хасанский район Приморского края ). Это первое достоверное наблюдение оленей этого вида в границах Российской Федерации

Водяной олень в прошлом был распространен в Корее Китае вокруг Желтого моря. По мере роста человеческого населения этого региона, ареал оленя сжался, а затем и распался на два изолированных очага: вокруг Шанхая и вдоль западного побережья Корейского полуострова. Китайский подвид (Hydropotes inermis inermis) включен в Международную Красную книгу, этих оленей осталось не более 10 тысяч. У его корейских родичей (Hydropotes inermis argyropus) дела идут значительно лучше — численность подвида оценивается в полмиллиона особей.

Это небольшое животное, достигающее полуметровой высоты при массе тела около 10-15 килограмм. Очень осторожен, скрытен, обитает в поймах рек, болотах и прочих подобных местах неподалеку от воды.

В последние годы водяного оленя неоднократно встречали в долине реки Тумен (Туманная) вблизи границы Китая и КНДР. Китайские ученые первоначально считали его кабаргой, тем более, что в китайском языке оба вида обозначаются сходными иероглифами.

«По сведениям опрошенных пограничников, необычного оленя, которого они называли «болотной кабаргой», начали отмечать на юге Хасанского района с 2015 г. — рассказывает Виктор Сторожук, старший инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда», — но никто не предполагал, что это водяной олень, совершенно новый для России вид копытных. Теперь наша задача детально изучить его распространение и предпочитаемые места обитания, оценить численность и взаимоотношения с косулей и пятнистым оленем. И конечно понять — как появление нового объекта питания скажется на популяции дальневосточного леопарда».

Водяной олень — очень плодовитый вид. Самки рождают до 8 детёнышей, хотя обычно от 2 до 5. Самцы достигают половой зрелости уже в возрасте 5-6 месяцев, самки — в 7-8 месяцев, годовой прирост популяции может составлять более 50%. Водяной олень может занять пустующие экологические ниши в Юго-Западном Приморье и расширить рацион местных хищников.

«Возможно, что на распространение этих копытных к северу оказывают влияние климатические изменения, снижение количества снежного покрова зимой, — отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». — Не исключено также, что мы являемся свидетелями изменения биологии и экологии вида вследствие увеличения его численности, распространения этого вида оленя в ранее несвойственные ему места обитания».

Водяной олень ранее никогда не встречался в России. Если сообщения о нем подтвердятся, он станет 327 видом живущих здесь млекопитающих.