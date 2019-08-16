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Под картиной Леонардо да Винчи найдено скрытое изображение 

Naukatv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: The National Gallery, London
Исследователи обнаружили новые детали изображения, скрытого под слоем картины Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах».
Еще в 2005 году на снимках известной картины были обнаружены наброски, на которых изображены дева Мария, младенец Иисус и Иоанн Креститель. Исследователи обнаружили следы скрытого рисунка, на котором поза девы Марии заметно изменена. Теперь более качественные изображения показали скрытую картину более подробно. Результаты анализа демонстрируют, что оригинальная композиция да Винчи была значительно изменена по сравнению с картиной, которую он создал в итоге. Незаметные мазки кисти демонстрируют, что художник первоначально поместил Марию с левой стороны изображения, лицом к младенцу Иисусу и ангелу. Также в картине наблюдается ряд других отличий.
Чтобы выявить нижний слой краски, исследователи объединили три метода. Инфракрасная рефлектография помогла обнаружила наличие подкраски в 2005 году. Этот метод использует инфракрасный свет, чтобы увидеть мазки кисти, покрытые таким количеством слоёв, что их невозможно рассмотреть в видимом спектре. Далее исследователи использовали рентгеновское флуоресцентное сканирование для идентификации отдельных элементов, которые светятся при облучении рентгеновским светом. Первый рисунок был выполнен краской, содержащей цинк, который виден при флуоресцентном сканировании. Третьим методом была гиперспектральная визуализация, которая находит электромагнитную энергию, исходящую от объекта. Представители Лондонской национальной галереи сообщили, что в будущем может появиться новая информация о скрытой картине, поскольку обработка данных продолжается. По словам экспертов, изображения подкраски вместе с самой картиной появятся на выставке в галерее с 9 ноября по 12 января 2020 года.
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Наука и техника , Леонардо да Винчи
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