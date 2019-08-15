Шаг в будущее: Роскосмос обеспечит лазерную связь с МКС

Это будет уже второй подобный эксперимент, который проведут российские специалисты. Первый лазер для передачи данных между МКС и Землей был использован с 2011 по 2013 годы.

Роскосмос намерен провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между российским сегментом Международной космической станции и Землей. Ожидается, что это произойдет уже в 2021 году.

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, это будет уже второй подобный эксперимент, который проведут российские специалисты.

«Очередной космический эксперимент по лазерной линии связи "МКС — Земля" — "СЛС-2" (система лазерной связи — прим. ред.) запланирован ориентировочно на 2021 год», — рассказали в Роскосмосе.

В частности, первый лазер для передачи данных между МКС и Землей специалисты из России использовали с 2011 по 2013 годы, выполнив более сотни сеансов связи. Тогда в текстах удалось достигнуть скорости более 600 Мбит в секунду, передавая по 75 мегабайт информации ежесекундно. Однако в эксплуатацию система не пошла.

Как указано в заявке организаторов, в новом эксперименте планируется достичь скорости передачи данных почти 10 Гб в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гигабайта информации. Работа над лазерными линиями связи ведется во всех высокоразвитых странах мира: США, Япония, Германия, Франция и Китай. Космонавты из России могут связаться с Центром управления полетами в круглосуточном режиме, но связь через российские средства обеспечивается только при полете над территорией РФ, уточняет РИА Новости.

Ранее в Роскосмое рассказали о том, что срок службы Международной Космической станции может быть продлен до 2028 года. Об этом в корпорации сообщили в прошлом году, представляя свои будущие проекты. Помимо увеличения жизни МКС, был представлен план снабдить земной шар спутниковым Интернетом.