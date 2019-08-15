На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur. Эта ракета, в частности, будет выводить в космос многоразовый корабль Dream Chaser, который совершит 6 рейсов на МКС с 2021 года. Корабль будет не только доставлять грузы в космос, но и доставлять их со станции на Землю.

Многоразовый крылатый корабль Dream Chaser создан компанией Sierra Nevada Corporation (SNC). Разработку ракеты Vulcan ведет компания ULA, выбранная за надежность, безопасность и пунктуальность, передает РИА Новости. Глава компании Торри Бруно рассказал, что ракета будет готова к началу 2021 года, а до этого времени различные ее части будут интегрироваться на Atlas. Таким образом, Vulcan будет испытана еще до начала полетов.

Первый запуск Dream Chaser на МКС запланирован на сентябрь 2021 года. На орбиту корабль поднимет ракета Atlas-5, первая ступень которой будет оснащена российским двигателем РД-180. В первой ступени Vulcan будет использоваться двигатель BE-4, разрабатываемый Blue Origin.

Sierra Nevada собирается создать также пилотируемую версию корабля Dream Chaser. Именно он, возможно, будет использоваться в лунной программе США.