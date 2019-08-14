Как звучат планеты Солнечной системы

На этом видео собраны записи звучания планет Солнечной системы.

Поясним, как ученым удалось записать звуки космических тел, ведь космос — это безвоздушное пространство, в котором не распространяется слышимый человеческим ухом звук. Дело в том, что все планеты излучают сверхдлинные радиоволны. Их частота сопоставима с частотой воздушных колебаний звука. Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.

Каждая планета издает свой уникальный звук. Так, например, звучание Солнца похоже на музыкальный инструмент орган, Меркурий как будто изнывает от жары, а Сатурн звучит устрашающе. Послушайте сами.