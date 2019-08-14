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Как звучат планеты Солнечной системы 

Рамблер 14 минут назад
На этом видео собраны записи звучания планет Солнечной системы.
Поясним, как ученым удалось записать звуки космических тел, ведь космос — это безвоздушное пространство, в котором не распространяется слышимый человеческим ухом звук. Дело в том, что все планеты излучают сверхдлинные радиоволны. Их частота сопоставима с частотой воздушных колебаний звука. Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Каждая планета издает свой уникальный звук. Так, например, звучание Солнца похоже на музыкальный инструмент орган, Меркурий как будто изнывает от жары, а Сатурн звучит устрашающе. Послушайте сами.
Наука и техника , Видео
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