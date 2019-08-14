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Казахстан отложил модернизацию Байконура для «Союза-5» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Казахстан перенес на 2020 год начало финансирования модернизации стартового комплекса на Байконуре под новую российскую ракету «Союз-5», сообщили в Казкосмосе.
«В настоящее время технико-экономическое обоснование проекта «Байтерек» проходит экономическую экспертизу. Открытие финансирования планируется с 2020 года. Сумма реконструкции стартового и технического комплексов по проекту «Байтерек» будет определена по результатам экономической экспертизы», — передает РИА «Новости» сообщение Казкосмоса.
Там добавили, что срок первого пуска при этом не меняется, он планируется на конец 2022 года.
Еще в мае в Казахстане заявляли, что начнут финансирование проекта до конца 2019 года.
22 августа 2018 года Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Бейбут Атамкулов , Роскосмос , РИА Новости , Байконур
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