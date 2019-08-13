Роскосмос пояснил высокие зарплаты своих сотрудников

Госкорпорация "Роскосмос" пояснила РИА Новости, почему средняя зарплата её сотрудников в 2018 году составила почти 400 тысяч рублей в месяц.

"Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, материальную помощь сотрудникам и налоги", — сказали в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее "Роскосмос" опубликовал отчет за прошлый год, согласно которому средняя зарплата в госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.

Речь идет именно о сотрудниках "Роскосмос", их 605 человек, работники входящих в госкорпорацию предприятий тут не учитываются. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже — 59,7 тысячи рублей.