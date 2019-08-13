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Роскосмос объяснил высокие зарплаты сотрудников 

Рамблер 7 минут назад
Фото: РИА Новости
В госкорпорации «Роскосмос» пояснили, почему средняя зарплата сотрудников ее центрального аппарата составляет почти 400 тысяч рублей.
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
В комментарии РИА «Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса» объяснил, что данные получены с учетом выплаты годовой премии за 2017 год, надбавок, материальной помощи сотрудникам и налогов.
Ранее «Роскосмос» обнародовал годовой отчет за 2018 год, согласно которому средняя зарплата сотрудников центрального аппарата госкорпорации (их 605 человек) составляет 396 тысяч рублей. В тоже время средняя зарплата других сотрудников госкорпорации и ее организаций — 59,7 тысячи рублей.
Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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