Роскосмос объяснил высокие зарплаты сотрудников

госкорпорации «Роскосмос» пояснили, почему средняя зарплата сотрудников ее центрального аппарата составляет почти 400 тысяч рублей.

В комментарии РИА «Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса» объяснил, что данные получены с учетом выплаты годовой премии за 2017 год, надбавок, материальной помощи сотрудникам и налогов.

Ранее «Роскосмос» обнародовал годовой отчет за 2018 год, согласно которому средняя зарплата сотрудников центрального аппарата госкорпорации (их 605 человек) составляет 396 тысяч рублей. В тоже время средняя зарплата других сотрудников госкорпорации и ее организаций — 59,7 тысячи рублей.