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Возле кометы Чурюмова-Герасименко заметили неизвестный объект 

Рамблер 21 минуту назад
Астрономы заметили неизвестный объект при изучении снимков с кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, пишет «Российская газета».
Снимки сделаны в 2015 году космическим аппаратом Rosetta. 13 августа 2015 года комета достигла перигелия — ближайшей точки к Солнцу.
Изображения были получены через пару месяцев после перигелия. На снимках виден объект, который, вероятно, некоторое время находился на орбите кометы.
Астрономы предполагают, что это «кусок орбитального мусора».
Ученые из Европейского космического агентства (ESA) и члены команды инструмента OSIRIS детально изучают объект диаметром около четырех метров. Компьютерное моделирование показало, что он провел первые 12 часов после предполагаемого выброса на орбите кометы на расстоянии от 2,4 до 3,9 км от ее центра. Затем он пересек часть очень яркой комы, облака из пыли и газа вокруг ядра кометы, и исчез. На более поздних снимках объект вновь был замечен на противоположной стороне комы.
«Объект, изображенный на этом снимке, вероятно, самый большой из всех, обнаруженных вокруг кометы. Он будет предметом дальнейших исследований», — сообщили в ESA.
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Наука и техника , Видео , Наука , Европейское космическое агентство , "Российская газета"
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