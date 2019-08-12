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В Роскосмосе заявили, что приближающийся к Земле астероид не угрожает планете 

ТАСС + ещё 3 57 минут назад
Астероид 2019 OU1, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Роскосмоса, опубликованном в понедельник на сайте госкорпорации.
"Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 млн км", — говорится в сообщении.
В госкорпорации отметили, что это расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, но даже при этом факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения.
"Главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) отслеживает данный объект по заданиям Российской академии наук", — сообщили в Роскосмосе.
В пресс-службе также уточнили, что потенциально опасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения с Землей принято считать все расстояния, меньше радиуса орбиты Луны (примерно 384 тыс. км).
Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. По данным космического агентства США, диаметр небесного тела достигает 160 м.
Пик сближения астероида, летящего к Земле со скоростью 13 км/c, ожидается 28 августа. В этот день 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. В NASA утверждают, что объект разминется с Землей на расстоянии около 1 млн км.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Роскосмос , РАН , NASA
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