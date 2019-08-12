Ученый оценил вероятность столкновения гигантского астероида с Землей

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский оценил вероятность столкновения астероида 2019 OU1 с Землей.

По словам ученого, небесное тело, которое по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, не представляет опасности для планеты.

"Формулировка "приблизится к Земле" звучит странно. Потому что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров — это в 2,5 раза дальше, чем до Луны", — заявил эксперт в интервью телеканалу "Звезда".

Гроховский напомнил, что NASA выделяет среди "потенциально опасных" для Земли около двадцати тысяч астероидов.

Астероид 2019 OU1 приблизится к Земле 28 августа.