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Ученый оценил вероятность столкновения гигантского астероида с Землей 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: © Fotolia / AND Inc
Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский оценил вероятность столкновения астероида 2019 OU1 с Землей.
По словам ученого, небесное тело, которое по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, не представляет опасности для планеты.
"Формулировка "приблизится к Земле" звучит странно. Потому что астероид пролетит на расстоянии в миллион километров — это в 2,5 раза дальше, чем до Луны", — заявил эксперт в интервью телеканалу "Звезда".
Гроховский напомнил, что NASA выделяет среди "потенциально опасных" для Земли около двадцати тысяч астероидов.
Астероид 2019 OU1 приблизится к Земле 28 августа.
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Наука и техника , Технологии , Виктор Гроховский , NASA , ТК "Звезда"
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