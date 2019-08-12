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Ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: JAXA
Астероид 2019 OU1, который в СМИ по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, оказался гораздо меньше по своим параметрам и пройдет от Земли на безопасном расстоянии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.
"Данный астроид размером, по обновленным данным, порядка 70-80 метров, никакой опасности для Земли не представляет. Он сблизится с Землей на расстояние один миллион километров, это расстояние в три раза превышает расстояние до Луны. Никакой опасности нам данный астроид не несет", — рассказал он.
Таким образом, астроид оказался меньше, чем пишут в СМИ, и, соответственно, меньше, чем пирамида Хеопса, с которой его сравнивают, отметил ученый.
"У него размеры от 70 метров до 100 метров. Тут на 160 метров, как пишут, объект даже не тянет", — рассказал он.
Ранее сообщалось, что по данным НАСА, астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.
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Наука и техника , РАН , NASA , РИА Новости
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