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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: nasa.gov
Космическое тело имеет диаметр около 160 метров, что больше на 20 метров самой крупной египетской пирамиды.
28 августа к Земле приблизится гигантский астероид, который входит в список «потенциально опасных». Астероид 2019 OU1 диаметром около 160 метров, что почти на 20 метров больше самой известной и крупнейшей египетской пирамиды, известной как Великая пирамида Гизы или пирамида Хеопса.
По данным NASA, астероид 2019 OU1 так сильно приблизится к Земле, что окажется ближе, чем Венера. Однако, по расчетам ученых, астероид пройдет от нашей планеты примерно на расстоянии миллиона километров.
Ранее стало известно, что в 70 тысяч километрах от Земли пролетел огромный астероид со скоростью 88,5 тысячи км/ч. Опасный астероид зафиксировали ученые из Бразилии. До этого о нем ничего не было известно. Астероид получил название 2019 OK. По мнению ученых, воздействия от объекта такого размера будет достаточно, чтобы «опустошить город».
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