Клетками мозга научились управлять с помощью смартфона

Группа ученых-инженеров из Южной Кореи Соединенных Штатов изобрела устройство, управляющее нервными цепями с помощью крошечного мозгового имплантата. Сам имплантат подключается к смартфону и управляется специальной программой. Описание изобретения опубликовал журнал Nature Biomedical Engineering.

Изобретатели считают, что прибор может ускорить выявление заболеваний головного мозга, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, зависимость, депрессия и боль.

Имплантат прошел испытания на мышах. Устройство состоит из микрофлюидных каналов и крошечных светодиодов размером меньше, чем крупинка соли. Он работает на сменных картриджах толщиной с человеческий волос, в которых содержится лекарство. Управление осуществляется с помощью мощного соединения по Bluetooth с низким энергопотреблением.

«Это революционное устройство является плодом передового электронного дизайна и мощной микро— и наноразмерной инженерии. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этой технологии, чтобы сделать мозговой имплантат для клинического использования», — говорит профессор электротехники в KAIST Чже-Вун Чжон.

Управляя с помощью элегантного и простого пользовательского интерфейса на смартфоне, нейробиологи могут легко инициировать любую команду у любого животного конкретной комбинацией света и лекарств без необходимости физического присутствия в лаборатории.

Ранее сообщалось, что больные параличом смогут общаться с родными благодаря новому мозговому имплантату, который даст возможность управлять клавиатурой и компьютерной мышью.