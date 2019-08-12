Паук помешал НАСА наблюдать метеорный поток Персеиды

Камера НАСА , предназначенная для фотографирования метеоров, заметила больше, чем рассчитывали увидеть учёные.

Во время съёмки метеорного потока Персеиды по объективу одной из камер НАСА пробежал паук. Фотография была сделана астрономической обсерваторией Маунт-Леммон (Аризона, США ). НАСА поддерживает сеть из 17 камер, которые охватывают всё небо и делают чёрно-белые изображения с помощью объектива «рыбий глаз» (разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией). Камеры предназначены для обнаружения метеоров, которые входят в атмосферу Земли, оставляя в небе след более яркий, чем Венера.

Метеорный поток Персеиды традиционно является самым ярким, но в этом году звездопад будет трудно рассмотреть на фоне растущей луны. Пик Персеид 2019 года приходится на 12 и 13 августа. В ночное время можно будет наблюдать от 10 до 15 метеоров в час, а активность метеорного потока продолжится до 24 августа. Персеиды появляются в небе в результате прохода Земли через метеоритные обломки, окружающие комету Свифта — Таттла.