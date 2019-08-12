Камера НАСА, предназначенная для фотографирования метеоров, заметила больше, чем рассчитывали увидеть учёные.
Во время съёмки метеорного потока Персеиды по объективу одной из камер НАСА пробежал паук. Фотография была сделана астрономической обсерваторией Маунт-Леммон (Аризона, США). НАСА поддерживает сеть из 17 камер, которые охватывают всё небо и делают чёрно-белые изображения с помощью объектива «рыбий глаз» (разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией). Камеры предназначены для обнаружения метеоров, которые входят в атмосферу Земли, оставляя в небе след более яркий, чем Венера.
Метеорный поток Персеиды традиционно является самым ярким, но в этом году звездопад будет трудно рассмотреть на фоне растущей луны. Пик Персеид 2019 года приходится на 12 и 13 августа. В ночное время можно будет наблюдать от 10 до 15 метеоров в час, а активность метеорного потока продолжится до 24 августа. Персеиды появляются в небе в результате прохода Земли через метеоритные обломки, окружающие комету Свифта — Таттла.