Ученые создали сенсор для определения качества виски

Ученые Шотландии создали сенсор, способный распознавать подлинность редких сортов виски. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Над механизмом работали специалисты из университета Глазго . Они дали своему изобретение название "искусственный язык".

Уточняется, что устройство определяет подлинность спиртного напитка благодаря распознаванию уровня поглощения света жидкостями, каждая из которых обладает индивидуальным "отпечатком".

В ходе эксперимента выяснилось, что нанесенные на бутылку в шахматном порядке кусочки золота и алюминия регистрируют изменения цвета виски при прохождении света через бутылку.

Кроме того, "язык" может даже дать информацию о том, в какой бочке хранился напиток. Также он может определить возраст спиртного без вскрытия бутылки.

Как отмечается, спрос на такое устройство появился из-за обильного количества подделок на рынке.

Ранее сообщалось, что в Шотландии запретили дешевый виски.