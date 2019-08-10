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Ученые создали сенсор для определения качества виски 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученые Шотландии создали сенсор, способный распознавать подлинность редких сортов виски. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Над механизмом работали специалисты из университета Глазго. Они дали своему изобретение название "искусственный язык".
Уточняется, что устройство определяет подлинность спиртного напитка благодаря распознаванию уровня поглощения света жидкостями, каждая из которых обладает индивидуальным "отпечатком".
В ходе эксперимента выяснилось, что нанесенные на бутылку в шахматном порядке кусочки золота и алюминия регистрируют изменения цвета виски при прохождении света через бутылку.
Кроме того, "язык" может даже дать информацию о том, в какой бочке хранился напиток. Также он может определить возраст спиртного без вскрытия бутылки.
Как отмечается, спрос на такое устройство появился из-за обильного количества подделок на рынке.
Ранее сообщалось, что в Шотландии запретили дешевый виски.
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Наука и техника , Наука , Шотландия
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