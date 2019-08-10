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Саморазлагающийся спутник создадут в России 

Мир24 + ещё 2 35 минут назад
Фото: Mir24.tv / Андросова Мария
В России разработают саморазлагающийся в космосе спутник. Соответствующий патент на изобретение уже получен госкорпорацией «Роскосмос», пишут РИА «Новости».
Данная функция будет активирована после того, как эксплуатация космического аппарата будет закончена, а также в случае выхода спутника из строя. Подана команда на самоуничтожение будет с Земли.
Данная разработка позволит сократить срок существования летательных аппаратов на орбите, поскольку уже сейчас проблема космического мусора довольно велика.
Ожидается, что спутник испарится в результате нагрева в космосе. Чтобы его ликвидировать, объект предварительно покроют пленкой, которая затем удалится и обнажит разлагаемый корпус спутника или ликвидирует его при помощи нагрева до температуры плавления элементов космического аппарата.
Ранее сообщалось, что в Роскосмосе назвали сроки запуска «Протона-М» с иностранными спутниками.
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Наука и техника , Экология , Роскосмос , РИА Новости
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