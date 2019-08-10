Саморазлагающийся спутник создадут в России

России разработают саморазлагающийся в космосе спутник. Соответствующий патент на изобретение уже получен госкорпорацией «Роскосмос» , пишут РИА «Новости».

Данная функция будет активирована после того, как эксплуатация космического аппарата будет закончена, а также в случае выхода спутника из строя. Подана команда на самоуничтожение будет с Земли.

Данная разработка позволит сократить срок существования летательных аппаратов на орбите, поскольку уже сейчас проблема космического мусора довольно велика.

Ожидается, что спутник испарится в результате нагрева в космосе. Чтобы его ликвидировать, объект предварительно покроют пленкой, которая затем удалится и обнажит разлагаемый корпус спутника или ликвидирует его при помощи нагрева до температуры плавления элементов космического аппарата.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе назвали сроки запуска «Протона-М» с иностранными спутниками.