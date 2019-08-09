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Новая берестяная грамота найдена в Великом Новгороде 

Индикатор 1 час назад
Фото: Е.А. Рыбина
На Троицком раскопе в Великом Новгороде был обнаружен ещё один берестяной документ. Он получил номер 1117, стал четвертой грамотой в сезоне и первой для участка XVI, на котором исследования ведутся под руководством научного сотрудника кафедры археологии МГУ Виктора Сингха, отмечается в сообщении Новгородского государственного объединенного музя-заповедника.
Людин конец — один из пяти районов древнего Новгорода. Впервые летопись упоминает его в 1194 году. В 1973 году на его территории у начала Троицкой-Пробойной улицы заложили Троицкий раскоп. Имя место раскопок получило в честь рядом стоящей церкви Троицы. Самыми крупными находками стали 20 городских усадеб XI—XV веков и мастерская художника XII века. Среди более скромных открытий — 116 берестяных грамот, четыре наконечника ножен мечей пятиструнные гусли и другие. В 2005 году была найдена берестяная грамота № 954, где есть фраза: «А еси посоромилъ коньць въхъ Людинь». То есть «ты посрамил весь Людин конец».
Находка берестяной грамоты № 1117 принадлежит студенту филологического факультета МГУ Алексею Шаповалову. Специалисты датируют находку рубежом XIII — XIV веков. Грамота целая, небольшая по размеру, состоит из пяти строк, в которых перечислены имена. Подобные грамоты со списками имен находили и раньше.
Предыдущие три грамоты первой половины — середины XII века были найдены в июле на участке XV Троицкого раскопа.
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Наука и техника , Алексей Шаповалов , МГУ
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