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Найден способ взломать iPhone с помощью очков 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ferra.ru
На конференции Black Hat USA 2019 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Tencent продемонстрировали метод, который позволяет обойти биометрическую защиту Face ID с помощью очков и чёрного скотча.
Этот нехитрый инструмент позволил «хакерам» разблокировать iPhone спящей «жертвы». В Face ID есть специальная система, которая отличает настоящее ли лицо, или это маска. Также система не разблокируется, пока не определит, что человек посмотрел на смартфон.
Как оказалось, если человек носит очки, область вокруг глаз не сканируется, а глаза система «видит» как чёрное пятно с белой точкой.
Чтобы обмануть Face ID, исследователи взяли очки с чёрным скотчем посередине линз и маленькими белыми квадратиками белого скотча посередине чёрного. Этого оказалось достаточно, чтобы достаточно достоверно для системы сымитировать взгляд человека.
Для демонстрации, исследователи надели такие очки на спящего человека и разблокировали его iPhone, а затем отправили денежный перевод самим себе.
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