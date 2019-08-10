Найдена светящаяся на дне акула

Морские биологи обнаружили необычное свойство, которым обладают два вида кошачьих акул (Cephaloscyllium ventriosum). Оказывается, что они светятся за счет ранее неизвестного науке механизма.

Выглядит это очень необычно: на акуле образуются различные световые узоры, напоминающие молнии.

Этот химический свет создается за счет реакций, которых не наблюдалось ни у одного другого животного, — рассказали биологи.

Несмотря на то, что акула известна ученым уже давно, о таких особенностях биологи узнали лишь недавно. Оказывается, свечение человеческий глаз не видит, и оно доступно только для других акул.

Свечение акул производится бромированными низкомолекулярными метаболитами триптофана-кинуренина, которые были замечены только в более светлых частях их чешуи. Частички начинают сверкать только у морского дна, где создается минимальное освещение.

Природа свечения этих акул сильно отличается от других морских обитателей. Скорее всего, таким секретным языком обладают только акулы.

Исследование этой особенности еще продолжается.