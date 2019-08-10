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Найдена светящаяся на дне акула 

Ридус + ещё 1 48 минут назад
Фото: Naukatv.ru
Морские биологи обнаружили необычное свойство, которым обладают два вида кошачьих акул (Cephaloscyllium ventriosum). Оказывается, что они светятся за счет ранее неизвестного науке механизма.
Выглядит это очень необычно: на акуле образуются различные световые узоры, напоминающие молнии.
Этот химический свет создается за счет реакций, которых не наблюдалось ни у одного другого животного, — рассказали биологи.
Несмотря на то, что акула известна ученым уже давно, о таких особенностях биологи узнали лишь недавно. Оказывается, свечение человеческий глаз не видит, и оно доступно только для других акул.
Свечение акул производится бромированными низкомолекулярными метаболитами триптофана-кинуренина, которые были замечены только в более светлых частях их чешуи. Частички начинают сверкать только у морского дна, где создается минимальное освещение.
Природа свечения этих акул сильно отличается от других морских обитателей. Скорее всего, таким секретным языком обладают только акулы.
Исследование этой особенности еще продолжается.
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Наука и техника , Наука
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