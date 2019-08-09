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Huawei представила собственную операционную систему 

Lenta.ru + ещё 26 58 минут назад
Фото: Reuters
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Reuters.
По словам представителей компании, в ее смартфонах пока будет использоваться Android от Google, однако новое ПО будет постепенно внедряться в такие устройства, как умные часы, динамики и системы виртуальной реальности. Harmony OS является попыткой компании снизиться зависимость от западных производителей на фоне торговой войны с США.
По словам Ричарда Юй (Richard Yu), руководителя подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei, Harmony OS полностью отличается от Android и iOS.
«Приложения для операционной системы можно разработать один раз, а затем применять их на других устройствах», — сказал он на конференции.
Harmony OS разрабатывалась не для конкуренции с Android, а как аналог Fuchsia, которая имеет открытый исходный код. Операционная система, как обещают разработчики, будет более безопасной и эффективной, чем существующие аналоги.
В мае 2019 года Huawei и 70 дочерних предприятий попали в черный список американского Минторга. В результате об окончании сотрудничества с китайской компанией объявила Google, что влечет за собой прекращение поддержки устройствами фирмы Android и ряда приложений американской корпорации. В то же время запрет никак не отразится на уже выпущенных устройствах, для которых Huawei продолжит выпускать обновления.
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Комментарии
Наука и техника , Google , Reuters
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