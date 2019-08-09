Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей

Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей. И все это будет востребовано. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», только в июне 2019 года было подано 1997 заявок на поисковые операции. Нашли 1662 человека. Из них 1526 оказались живы.

По мнению экспертов, именно сотовые компании, имеющие доступ к местонахождению абонентов, обязаны нести социальную ответственность. Роскомнадзор при этом отметил, что отечественное законодательство о персональных данных достаточно лояльно к использованию личной информации для поиска пропавших людей, пишет газета «Известия».

Недавно «Лиза Алерт» приступил к тестированию технологии обработки данных с дронов с помощью самообучающейся нейронной сети. Это передовое решение разработано компанией «Вымпелком» . Сейчас искусственный интеллект учится искать на снимках людей и оставленные ими предметы.

До сих пор отделять «пустые» фотографии приходилось вручную. Для проверки 2,5 тысяч кадров, которые делают дроны поисковой организации за день, требовалось 30 человек. Они тратили на это 5−7 часов. При помощи нейросети те же операции можно выполнить за 1−2,5 часа с точностью 98%. Алгоритм позволяет работать в любое время года и потенциально распознавать любую одежду, даже камуфляж. Дроны же могут делать снимки с высоты до 100 метров, чтобы увеличить площадь охвата одной фотографии. В целом система сокращает время в 2,5 раза.

Однако поиски при помощи дронов хороши на открытых малолюдных участках. В более сложных ситуациях может помочь иное поисковое решение. «Мегафон» и «Лиза Алерт» протестировали в июне социальный сервис на основе Big Data. Оператор на основании примерных координат места, где пропавшего человека видели последний раз, рассылает находившимся в этом районе абонентам сообщения с его описанием. Рассылка может содержать от 30 до одной тысячи сообщений. При этом запросы приходят только тем, кто дал согласие на получение информационных рассылок. Аналогичную систему выстроили и в «Вымпелкоме».

При этом, по словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского , на такие рассылки не распространяется запрет на публикацию данных о несовершеннолетних. При поиске пропавшего можно публиковать его фотографии без ретуши до момента обнаружения.

Недавно в Нижегородской области волонтеры обнаружили сбитую автомобилем 79-летнюю женщину. Она лежала на земле и замерзала.