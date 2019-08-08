«Есть время подготовиться»: ученые предположили время смены магнитных полюсов Земли

Анализ древних вулканических пород показал, что последний переворот полюсов Земли затянулся примерно на 22 тысячи лет, со ссылкой на исследование ученых в Science Advances сообщает РИА «Новости».

По данным ученых из университета штата Висконсин в Мэдисоне, проанализировав вулканические породы, пришли к выводу, что примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, северный и южный полюса Земли меняются местами, а еще чаще происходят временные перевороты магнитной оси.

«Перевороты полюсов происходят в глубинных недрах Земли, однако они проявляют себя во всех ее слоях, и в особенности на поверхности. Если мы не будем понимать, как выглядят следы этого события на поверхности, то мы никогда не сможем понять, что именно служит причиной подобных сдвигов», — цитирует издание слова Брэда Сингера (Brad Singer) из университета штата Висконсин в Мэдисоне.

Авторы исследования, собрав несколько сотен образцов древних вулканических пород и объединив их, создали в общую картину того, как менялись сила, направление и структура магнитного поля Земли непосредственно до и после переворота полюсов. Эти породы показали, что прежние магнитные полюса перестали существовать примерно 785 тысяч лет назад. В то время в недрах Земли существовало не два, а множество слабых очагов магнитной активности, возникавших и исчезавших каждые несколько тысяч лет. Ситуация нормализовалась лишь примерно через 22 тысячи лет, когда полюса окончательно поменялись местами и приобрели свой текущий вид.

По словам Сингера, эти данные примерно в два раза выше предыдущих попыток замерить продолжительность периода между окончательной сменой полюсов. И они говорят о том, что флора и фауна Земли будут подвергаться действию космической радиации заметно дольше, чем считалось ранее.

При этом ученые отметили, что в связи с таким продолжительным периодом между сменой полюсов, можно предположить, что вряд ли это событие произойдет быстро — за несколько десятков или сотен лет, чего опасались некоторые геологи. А значит, у человечества будет больше времени на то, чтобы приспособиться и оценить все последствия данных перемен, пишет издание.