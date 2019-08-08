Палеонтологи нашли в Китае самый крупный и древний окаменевший лес Земли

Ученые совершили потрясающее открытие на востоке Китая — им удалось открыть огромный окаменевший лес Девонского периода, в котором росли одни из первых деревьев Земли. Фотографии и описание этой находки были опубликованы в журнале Current Biology.

"Большая плотность и небольшой рост этих деревьев делает лес из Синьхана в чем-то похожим на современные поля сахарного тростника, за исключением того, что растения там были сосредоточены в небольших рощах. При этом они были похожи и на мангровые леса, которые растут в схожей среде и играли такую же экологическую роль", — рассказывает Демин Ван (Deming Wang) из университета Пекина (Китай).

Как сегодня считают ученые, первые деревья появились в середине девонского периода, примерно 400 миллионов лет назад. Их появление резко изменило облик всей планеты — первые сухопутные растения сделали ее "зеленой", а также породили множество новых видов живых существ, в том числе сухопутных насекомых и грибков, питающихся исключительно растительной биомассой.

То, как выглядели эти первые деревья, пока остается загадкой для ученых. Палеонтологи часто находят окаменелые фрагменты стволов и корней деревьев, отпечатки их листьев, пыльцу внутри капель янтаря и другие растительные останки. Полноценные экосистемы — так называемые окаменелые леса — встречаются крайне редко, и каждая такая находка становится огромной ценностью для палеоэкологов.

Одно из последних открытий такого рода случилось в феврале 2012 года, когда китайские и американские исследователи восстановили облик девонского леса, открытого в местечке Гильбоа на востоке США еще в начале прошлого века. Он был "законсервирован" в толще пепла от извержения доисторического вулкана, которое произошло примерно 380 миллионов лет назад на территории современного штата Нью-Йорк.

Ван и его команда совершили еще одно подобное потрясающее открытие, обнаружив великолепно сохранившийся первозданный древний лес, чья площадь составляет примерно три десятка футбольных полей. Они нашли следы его существования, проводя раскопки в окрестностях города Синьхан, расположенного в двух сотнях километрах к западу от Шанхая.

Здесь, как отмечает палеонтолог, в прошлом находился карьер, где добывалась высококачественная глина для производства керамики. После того, как ее запасы были исчерпаны, раскоп начали изучать геологи и палеонтологи, обнаружившие, что промышленные работы обнажили отложения времен первой половины Девонского периода.

Изучая каменные блоки, упавшие со стен карьера, Ван и его коллеги натолкнулись на крайне необычные окаменелости — целые стволы древних деревьев, похожих по облику на современные плауны, полушники и древние растения из рода Stigmaria, претендующие на звание древнейших представителей сухопутной флоры Земли.

Ученые продолжили раскопки, и практически сразу нашли десятки других стволов деревьев, часть из которых была поваленной, а другие окаменели в том виде, в котором они росли. По всей видимости, их постигла та же судьба, что и чуть более поздний лес из Нью-Йорка.

Что интересно, облик этих древних чащ заметно отличался от того, как выглядели их американские "потомки". Деревья в лесу Синьхана были больше похожи на пальмы, чем на другие растения. У них не было веток, а их верхушки были покрыты копной из "листьев", фотосинтезирующих чешуек коры, а также спороносными "початками", похожими на камыш или кукурузу.

Рост этих деревьев, получивших имя Guangdedendron micrum, был относительно небольшим — в среднем, он не превышал три метра. Сам лес, как предполагают ученые, опираясь на структуру корней древних плаунов, рос неподалеку от берега моря или озера и периодически затапливался их водами.

Небольшие размеры девонской флоры компенсировались ее многочисленностью. По текущим оценкам Вана, на каждом квадратном метре росло по 38 подобных "пальм", что в десятки раз выше, чем плотность "населения" в лесах каменноугольного периода.

Это может быть связано с тем, что их споры не разносились ветром, а просто падали вниз, под корни материнского растения, вместе с гигантским "початком".

Относительно развитые корни этих растений, а также высокая плотность этих лесов, как считают палеонтологи, говорит о том, что ученые сегодня недооценивают ту роль, которую флора Девонского периода могла сыграть в похолодании климата в конце палеозойской эры, когда доля углекислоты в атмосфере резко упала, а ледники доходили до современных тропических широт.