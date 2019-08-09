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Найдены загадочные древние монументы 

Lenta.ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: University College Dublin
Ученые Университетского колледжа Дублина обнаружили около 40 ранее неизвестных археологических памятников, расположенных поблизости от Ньюгрейнджа — мегалитического сооружения, находящегося в 40 километрах от Дублина. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Объекты были найдены с помощью дистанционного зондирования, беспилотников, лазерного сканирования в графстве Мит на востоке Ирландии. Они датированы от эпохи неолита (около четыре тысяч лет до нашей эры) до бронзового века (2500 лет до нашей эры). Один из монументов ориентирован на точку восхода Солнца в день зимнего солнцестояния. Он на 200-300 лет новее, чем Ньюгрейндж, который датируется 3200 годом до нашей эры.
В мае сообщалось, что археологи обнаружили в лесах Лаоса (Юго-Восточная Азия) мегалитические постройки в виде массивных каменных сосудов, чье предназначение остается неизвестным. Исследователи считают, что монументы связаны с практикой погребения мертвых. Вес некоторых из сосудов, расположенных в отдаленной гористой местности, превышает тонну.
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Наука и техника , Дублин
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