Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа зарплата космонавтов 

Рамблер 18 минут назад
В «Роскосмосе» назвали зарплаты космонавтов сопоставимыми с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA). Об этом сообщают «Известия».
По словам представителя пресс-службы «Роскосмоса», космонавты состоят в штате ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина» и получают зарплату в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации». Конкретные цифры в госкорпорации не назвали.
Согласно Положению, должностной оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, космонавта — 63,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей. Также кандидатам, космонавтам и инструкторам полагается ежемесячная надбавка в 25% и «тринадцатая зарплата» по итогам года за добросовестную работу.
Космонавтам, побывавшим в космосе, зарплата повышается до 69,6 тыс. рублей, за полеты положена единовременная выплата. За полеты в космос также повышаются надбавки.
Существуют надбавки за выслугу лет: от 10% для сотрудников, проработавших более 2-х лет, до 40% для тех, кто работает более 25 лет.
Кандидаты и доктора наук ежемесячно получают надбавку к окладу по 15 и 25% соответственно.
В апреле «Известия» со ссылкой на советника главы Центра подготовки космонавтов Сергея Залетина сообщали, что средняя зарплата космонавтов составляет 170 тыс. рублей.
Комментарии6
Наука и техника , Видео , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , Европейское космическое агентство , NASA , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атамбаев сдался29
Держали за руки. Журналистку из РФ не пустили к Зеленскому
Косово предложили отдать России164
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Алибасов потребовал 100 млн за отравление26
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение