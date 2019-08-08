Названа зарплата космонавтов

По словам представителя пресс-службы «Роскосмоса», космонавты состоят в штате ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина» и получают зарплату в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации». Конкретные цифры в госкорпорации не назвали.

Согласно Положению, должностной оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, космонавта — 63,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей. Также кандидатам, космонавтам и инструкторам полагается ежемесячная надбавка в 25% и «тринадцатая зарплата» по итогам года за добросовестную работу.

Космонавтам, побывавшим в космосе, зарплата повышается до 69,6 тыс. рублей, за полеты положена единовременная выплата. За полеты в космос также повышаются надбавки.

Существуют надбавки за выслугу лет: от 10% для сотрудников, проработавших более 2-х лет, до 40% для тех, кто работает более 25 лет.

Кандидаты и доктора наук ежемесячно получают надбавку к окладу по 15 и 25% соответственно.