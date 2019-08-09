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Найдены самые похожие на Землю планеты 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Phys.org
Израильские ученые выяснили, что две планеты, вращающиеся вокруг тусклого красного карлика, называемого звездой Тигардена, в наибольшей степени похожи на Землю, чем другие известные экзопланеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Звезда Тигардена, относящаяся к спектральному классу М (красные звезды) расположена на расстоянии 12,5 световых года от Земли. В зоне обитаемости, то есть на пригодном для существовании жидкой воды расстоянии от светила, находятся две землеподобные экзопланеты — Teegarden b и Teegarden с. Их обнаружили в июне 2019 года в ходе проекта поиска планет вокруг красных карликов CARMENES survey.
Экзопланеты находятся достаточно близко к звезде, периоды их обращения составляют 4,9 и 11,4 дня. Их вращение является синхронным, то есть они всегда повернуты к светилу одной стороной. Исследователи признают, что пока не могут определить состав атмосферы небесных тел, однако на них может существовать жидкая вода. При этом плотность воздушной оболочки должна находиться в диапазоне от одной трети до 17-кратной плотности земной атмосферы.
Обе планеты близки по размеру к Земле, и исследователи подсчитали, что у Teegarden b температура поверхности с 60-процентной вероятностью составляет 0-50 градусов Цельсия. Teegarden c, скорее всего, является такой же холодной, как и Марс.
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Наука и техника , Наука
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