Сайт risovach по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к противоправному изображению

Администрация интернет-портала risovach.ru по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к странице с оскорбительным изображением российского флага. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня в адрес Роскомнадзора поступило требование Генеральной прокуратуры о принятии мер по удалению с портала risovach противоправного контента. В адрес администраторов интернет-ресурса Роскомнадзором было направлено соответствующее уведомление, — говорится в сообщении. — После получения уведомления Роскомнадзора администрация интернет-портала risovach ограничила доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственный флаг России".

Ранее портал уже удалял противоправный контент по требованию службы.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации — до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.