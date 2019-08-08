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Сайт risovach по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к противоправному изображению 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Администрация интернет-портала risovach.ru по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к странице с оскорбительным изображением российского флага. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.
"Сегодня в адрес Роскомнадзора поступило требование Генеральной прокуратуры о принятии мер по удалению с портала risovach противоправного контента. В адрес администраторов интернет-ресурса Роскомнадзором было направлено соответствующее уведомление, — говорится в сообщении. — После получения уведомления Роскомнадзора администрация интернет-портала risovach ограничила доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственный флаг России".
Ранее портал уже удалял противоправный контент по требованию службы.
Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации — до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
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Комментарии1
Наука и техника , Интернет , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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