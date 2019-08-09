Этологи выяснили цель поедания котами травы

Американские исследователи выяснили, что поедая траву, предки кошачьих избавлялись от паразитов. Они рассказали об этом на ежегодном съезде Международного общества прикладной этологии в Бергене.

Одна из самых больших странностей котов — это есть траву и выташнивать ее обратно. Согласно объяснениям, дикие хищники — предки котов — в естественных условиях таким образом балансируют мясной рацион растительными волокнами. Также предполагают, что кошки тем самым избавляются от волосяных комочков и скуки, утоляют любопытство и лечатся при плохом самочувствии.

Для того, чтобы определить истинную причину такого поведения, исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе опросили более 1000 владельцев кошек, которые проводили не менее трех часов в день со своим питомцем. Употребление в пищу растений — явление распространенное: 71% животных был пойман на месте происшествия в течение жизни по меньшей мере шесть раз. Только 11% котов никогда не наблюдались за поеданием зелени. Различий в возрасте, статусе, возрасте и количестве кошек под одной крышей между любителями и нелюбителями зелени не было. У четверти пожирателей травы процесс сопровождался рвотой. 91% респондентов сообщили, что их питомец до этого не выглядел больным.

Исследование не подтвердило теорию, что коты таким образом лечат свое плохое самочувствие. Исследование также не признало, что молодые животные учатся своей странности у более взрослых котов.

Ученые решили, что рвота — это случайный побочный эффект от поедания травы, но не цель. Исследования на приматах ранее показали, что растения очищают кишечный тракт от паразитов. Богатая неусваиваемыми волокнами, трава увеличивает мышечные сокращения пищеварительного канала. Современные кошки, вероятно, больше не имеют таких паразитов, как их предки, но сохранили древний инстинкт. Ученые, однако, не проверяли распространенного предположения, что поедание травы помогает кошкам очищать желудок от комочков шерсти.