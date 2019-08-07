Физики создали самое тонкое золото в мире

Ученые из Лидского университета создали новую форму золота толщиной всего лишь в два атома.

Лабораторные испытания показывают, что в качестве каталитического субстрата ультратонкое золото работает в 10 раз эффективнее, чем используемые в настоящее время наночастицы золота (трёхмерные материалы с большинством атомов, находящихся в объёме, а не на поверхности). Учёные полагают, что новый материал может также послужить основой для искусственных ферментов, которые можно применять при быстрых медицинских диагностических тестах. Синтез нанолистового золота происходит в водном растворе и начинается с хлороводородной кислоты — неорганического вещества, содержащего золото. Она превращается в металлическую форму в присутствии химического вещества, которое способствует образованию золота в виде листа толщиной всего в два атома.

Из-за наноразмеров золото выглядит зелёным в воде, поэтому исследователи описывают его как золотую водоросль. Измерения показали, что толщина золота составляет 0,47 нанометра, что в миллион раз тоньше человеческого ногтя. Материал рассматривается как двумерный, поскольку он состоит всего лишь из двух слоёв атомов, расположенных друг над другом. Эксперты считают, что такое золото может найти широкое применение в медицинской промышленности и электронике, а также станет прекрасным катализатором для ускорения химических реакций в ряде промышленных процессов.