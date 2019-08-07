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Найдена обдуваемая ветром черная дыра 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Команда астрономов из Великобритании и ЮАР исследовала объект Swift J1357.2−0933, находящийся в 25 тысячах световых лет от Земли. Эта двойная система, состоящая из тусклой звезды и черной дыры, массой примерно в шесть солнечных.
Система была открыта в 2011 году и практически сразу стала предметом большого интереса ученых.
В подобных системах (их известно сейчас около пары дюжин) вещество светящейся звезды вытягивается черной дырой, формируя аккреционный диск вокруг нее. Периодически вещество диска разогревается приливными силами и «сбрасывает» энергию в форме мощной вспышки.
Необычным свойством Swift J1357.2-0933 является то, что период вспышек медленно колеблется в интервале от 2 до 10 минут. Такое странное поведение никогда не было замечено ни у одного другого объекта. Ситуацию осложняло то, что яркость вспышек примерно в 10 тысяч раз меньше яркости самых слабых светящихся звезд, соответственно, для их изучения нужна мощная техника.
Для наблюдения был использован южноафриканский телескоп SALT, имеющий зеркало 10-метрового диаметра. В период наблюдений телескоп фиксировал спектры Swift J1357.2-0933 со 100-секундной выдержкой. Суммарная продолжительность сессии составила 1 час чистого времени.
«Эти спектры были ошеломляющими. Они показали ионизированный гелий в состоянии, которого никогда не было в таких системах раньше. Он должен быть плотным, и горячим — около 40000 градусов. Более примечательно, спектральные объекты были смещены в синий цвет (из-за эффекта Доплера), что указывало на то, что источники излучения движется со скорость около 600 км/с. Но нас поразило то, что эти спектральные особенности были видны только во время оптических провалов на кривой блеска Мы интерпретировали это совершенно уникальное свойство как следствие деформации или пульсации во внутреннем аккреционном диске, который вращается вокруг черной дыры на грани горизонта событий», — говорит один из участников исследования профессор Фил Чарльз (Phil Charles) из Университета Саутгемптона.
Первопричиной изменения периода вспышек вероятно является то, что ионизированный газ поступает в аккреционный диск не непрерывно, а порциями с периодом около 8 минут. Причины этого пока неясны.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
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Наука и техника , Великобритания , ЮАР
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