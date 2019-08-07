Археологи нашли на юге Польши более 200 орудий неандертальцев

Более 200 каменных орудий, созданных неандертальцами около 40 тыс. лет назад, обнаружили археологи во время раскопок в пещере на территории замка в городе Ольштын Шленского воеводства Польши . Об этом сообщило Польское агентство печати.

В замке Ольштын вблизи Ченстоховы часто останавливался король Владислав Ягелло (1362 — 1434 годы). Во время шведского вторжения (1655 — 1660 годы) замок был разрушен. От него сохранились лишь руины с характерной каменной башней. Из исторических документов известно, что пещера у замка использовалась как склад — там хранились бочки с солониной, квашеной капустой и грибами.

"Как оказалось, пещера служила не только старинной кладовой. В древности она использовалась неандертальцами как укрытие. Свидетельством их пребывания являются обнаруженные нами инструменты", — рассказал археолог Миколай Урбановский.

По его словам, найденные орудия — в основном ножи и скребки. Они относятся к периоду, когда неандертальцы (Homo sapiens neanderthalensis) жили на территории Европы одновременно с человеком разумным (Homo sapiens).

Примечательно, что приступая к исследованию пещеры, ученые не ожидали найти там что-либо ценное. Их работа была связана с планами частичной реконструкции замка. В ходе изучения оказалось, что пещера соединена с замком огромным фрагментом стены, датируемой XIII веком.

В 2018 году археологи наткнулись в пещере на металлургическую плавильную печь XV века, которая служила для производства бронзы.

"Расположение производящей огромное количество тепла и токсичных газов печи в пещере уникально, — отметил Урбановский. — Возможно, кому-то было важно, чтобы печь не стояла на виду, если там занимались не совсем законным производством, например, подделкой монет".