Загадочный метеорит обрушил на Землю град осколков﻿

В конце июля жители районов близ озера Онтарио наблюдали в небе полет яркого огненного шара — метеорита, прошедшего атмосферу Земли. Ученые уверены, что он осыпал местность осколками, и привлекают для их поисков даже местное население.

В среду, 24 июля, жители района Великих озер стали свидетелями захватывающего зрелища: огромный пылающий метеор пронесся по вечернему небу. Этот огненный шар видели многие, в том числе и сеть камер All-Sky Университета Западного Онтарио. Интереснее всего то, что, судя по всему, фрагменты этого метеорита упали на землю, и их теперь можно найти. К такому выводу пришел Стивен Эхлерт из Управления метеороидальной среды NASA (англ. MEO) после того, как проанализировал множество материалов с камер наблюдения.

Питер Браун — профессор Канадского исследовательского факультета физики и астрономии в UWO, специализирующийся на изучении метеоров и комет. Вскоре после этого события он подтвердил, что 10 камер метеорной сети Южного Онтарио (SOMN) UWO зафиксировали яркий огненный шар над западным Онтарио.

«Этот огненный шар, вероятно, сбросил небольшое количество метеоритов в районе Банкрофт, в частности, недалеко от небольшого городка Кардифф. Мы подозреваем, что метеориты добрались до земли, потому что огненный шар затух в атмосфере слишком низко, к западу от Банкрофта, и при этом значительно замедлился. Это верный показатель того, что его составляющие уцелели», — поясняет ученый.

Согласно анализу видеозаписей и свидетельских показаний, огненный шар впервые стал виден к югу от Ошавы, Онтарио (над озером Онтарио), в 6:44 по Гринвичу, когда метеорит находился на высоте 93 км. Считается, что диаметр изначального метеора составлял примерно 30 см, прежде чем тот начал гореть и разрушаться. Затем небесное тело отправилось на север через Кларингтон и к западу от Питерборо, а затем вспыхнуло к западу от Бэнкрофта.

Созданный метеором огненный шар был ярким, как полная луна, а в конце его полета образовалось множество ярких вспышек. Вероятно, это были осколки, которые откололись и упали на землю (масса каждого такого фрагмента составляет от 0.1 до 1 грамма, они очень маленькие). Браун и его коллеги из UWO и Королевского музея Онтарио в настоящее время развернули целую поисковую операцию и активно привлекают местных к поиску неожиданных «подарков» из космоса.