Евросоюз раньше России показал свое «Государево око»

10 июля в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВС) в Брюсселе Бельгия ) состоялась демонстрация возможностей европейской системы ретрансляции данных European Data Relay System (EDRS), позволяющей практически в режиме реального времени, используя спутниковые данные, отслеживать, в частности, перемещения морского транспорта и разливы нефти, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Присутствующие на мероприятии делегаты могли наблюдать за работой сотрудников Европейского агентства морской безопасности, которые изучали изображения, полученные несколько секунд назад спутником Sentinel-1B. В пресс-релизе ЕКА отмечается, что анализ снимков судов, находящихся в Атлантическом океане у берегов Французской Гвианы на территории общей площадью около 60 тысяч квадратных километров (в два раза больше территории Бельгии), потребовал 20 минут и не обнаружил разливов нефтепродуктов.

В сообщении организации отмечается, что отличительной особенностью EDRS является использование лазеров, без которых космические аппараты (КА), задействованные в системе, способны передать информацию лишь находящимся в прямой видимости наземным станциям со средней периодичностью каждые полтора часа.

Среди приоритетов EDRS, создание которой находится в ведении компании Airbus и ЕКА, входит внедрение современных технологий, поиск партнеров в США и Японии и расширение системы на глобальном уровне с ее последующей коммерциализацией.

В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.