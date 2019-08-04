Умер академик Николай Кардашёв 

В Москве в возрасте 87 лет скончался академик, директор астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) Николай Кардашёв.
Об этом сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалёв.
«Николай Семёнович Кардашёв ушёл от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года», — написал он на своей странице в Facebook.
В 1964 году Кардашёв разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
24 мая в США умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.