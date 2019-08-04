Умер академик Николай Кардашёв

Об этом сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалёв.

«Николай Семёнович Кардашёв ушёл от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года», — написал он на своей странице в Facebook.

В 1964 году Кардашёв разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

24 мая в США умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.