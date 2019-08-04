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Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Вторая попытка француза Франки Запаты пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске стала успешной.
Его воздушное путешествие началось в 8.17 (9.17 мск) и длилось около 20 минут, он преодолел на воздушной доске около 35 километров. Запата стартовал недалеко от коммуны французской коммуны Сангат и успешно закончил полет вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.
Перелет Запаты в прямом эфире транслировали французские телеканалы.
Экс-чемпион мира по гидроциклу, Запата разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Его изобретения пользовались спросом среди обывателей, а потом французская жандармерия предложила мужчине сотрудничество.
Широкую известность Запата обрел после военного парада на Елисейских полях по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2019 года. Тогда он пролетел на своей доске над площадью Согласия, поразив зрителей и высоких гостей праздника.
Впервые пересечь Ла-Манш на летающей доске Запата попытался 25 июля. Однако тогда он не смог добиться цели и упал в воду на середине полета. Летающий аппарат Запаты, работающий на керосине, оснащен пятью мини-турбореактивными двигателями, которые позволяют взлетать и развивать скорость до 190 км/ч.
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Наука и техника , Великобритания
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