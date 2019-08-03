Ученые создали эмбрион-химеру человека и обезьяны

Американо-испанская команда ученых создала эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на биолога и проректора по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес.

Исследования проводились в Китае . Ученые вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных, чтобы выращивать новые органы для трансплантации. Результатом экспериментов стал эмбрион с человеческими клетками, который так и не появился на свет, поскольку ученые остановили процесс. «Итоговая цель — создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых», — сказала Нуньес.

В апреле сообщалось о том, что китайские ученые создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген MCPH1, участвующий в развитии мозга.

Получение трансгенных приматов позволило исследователям изучить как MCPH1, чья роль пока еще плохо изучена, обеспечивает формирование центральной нервной системы. У трансгенных макак не наблюдалось увеличение размеров мозга выше нормы, однако они лучше проходили тесты на память и распознавание образов.

Результаты и само исследование подверглись критике со стороны других ученых, которые считают, что добавление человеческих генов, связанных с развитием мозга, в геном обезьян не соответствует этическим нормам.